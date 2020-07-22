لعدم صرف رواتبهم..عمال البلدية في النجف يحتجون وسط المحافظة ..(صور )

2020/07/22 | 16:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف عمال البلدية في محافظة النجف يقطعون شارع "البلدية" وسط المحافظة؛ احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم واجورهم اليومية.

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