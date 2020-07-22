كلام الإمام الخامنئي للكاظمي يهز كيان كل عربي حر

2020/07/22 | 16:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمة قائد الثورة الإسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى...

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