عضو بالفتح يكشف عن اتفاق بين الرئاسات الثلاث بشأن مجلس النواب

2020/07/22 | 16:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعتبر عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الاربعاء، أن الرئاسات الثلاث متفقة على استمرار تعطيل عمل مجلس النواب.وقال البطيخ لـ /المعلومة/ إن “هناك اتفاقا ثلاثيا بين رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة على تعطيل جلسات البرلمان”، مشيرا الى ان “واشنطن على دراية تامة بشأن هذا الاتفاق”.ورأى أن “قرار حل مجلس النواب يجب ان يتخذ فورا […]

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