نقابة المحامين تتكفل بتقديم الخدمات القانونية مجانا للمتبرعين ببلازما الدم

2020/07/22 | 16:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت نقابة المحامين تكفلها بتقديم الخدمات القانونية مجانا للمتبرعين ببلازما الدم.وقال نقيب المحامين ضياء السعدي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء ان “النقابة اعلنت تكفلها بتقديم الخدمات القانونية مجانا للمتبرعين ببلازما الدم دعما وتشجيعا لهم بهذا العمل الانساني النبيل”.واضاف ان “النقابة ستقوم ايضا بتسهيل اجراءات اصدار القسام الشرعي الخاص بالمتوفي نتيجة […]

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