وزير التعليم يجري تغييرات في رئاسة ثلاث جامعات

2020/07/22 | 16:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب تغيرات جديدة في في رئاسة ثلاث جامعات وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء أن” وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب كلف منير السعدي رئيسا جديدا لجامعة بغداد خلفا للدكتور عماد الحسيني الذي أحيل على التقاعد”، داعيا” السعدي […]

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