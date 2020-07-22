استهداف رتل للقوات الاميركية على الطريق الدولي غربي ذي قار

2020/07/22 | 16:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن مجلس النواب، الاربعاء، عن تكليف النائب مقدام الجميلي برئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي.وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقته /المعلومة/ إن “لجنة التعليم العالي والبحث العلمي تنتخب النائب مقدام الجميلي رئيساً لها”.وتوفيت النائبة ورئيسة لجنة التعليم العالي، غيداء كمبش، في وقت سابق الجمعة، إثر إصابتها بفيروس كورونا. اتنتهى25س

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