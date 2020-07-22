وزير العمل : توزيع 77 بالمئة من منحة الطوارئ على المستحقين

2020/07/22 | 17:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عن توزيع نسبة 77 بالمئة من منحة الطوارئ على المستحقين.وقال الركابي لوكالة الانباء العراقية اليوم الاربعاء ان المستفيدين المشمولين وفق الضوابط سيتسلمون النسبة المتبقية من المنحة ،التي ستشمل المناطق الاشد فقراً في محافظات الوسط والجنوب”.واضاف ان مناطق اقليم كردستان شملت في توزيع منحة الطوارئ، مؤكدا […]

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