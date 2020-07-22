بيان من لجنة التربية بشأن تظاهرات المحاضرين المجانيين

2020/07/22 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

بيان لجنة التربية بشأن تظاهرات المحاضرين المجانيين تدعو لجنة التربية النيابية برئاسة النائب قصي محسن الياسري الحكومة بالاسراع بتوفير التخصيصات المالية لمعالجة موضوع المحاضرين المجانيين، بعد ماشهدته العاصمة بغداد هذا اليوم ٢٢/٧/٢٠٢٠ من تصاعد وتيرة التصادم بين المحاضرين وقوات مكافحة الشغب مما ادى الى اصابات بين الطرفين حيث تأسف لجنة التربية النيابية على ماحصل من توتر بين الطرفين. كما تجدد لجنة التربية دعوتها للحكومة من اجل تفعيل قانون الاقتراض الداخلي وخصوصا ان لجنة التربية في مجلس النواب قد سبق وان التقت بوفد من الممثلين عن المحافظات من المحاضرين المجانيين في اجتماعات عديدة داخل قبة مجلس النواب من اجل ضمان حقهم وقد تمخضت هذه الجهود بتضمين فقرة تخص المحاضريين المجانيين في قانون الاقتراض الداخلي المصوت عليه في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب.واخيرا تدعو لجنة التربية الطرفين لضبط النفس وعدم الانجرار الى الاستصدامات والمحافظة على ممتلكات الدولة والتي هي تعتبر ممتلكاتهم ، فكلنا ابناء هذا الشعب الواحد.

الدائرة الاعلاميةمجلس النواب٢٢/٧/٢٠٢٠

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