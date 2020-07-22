الصحة تخصص موقعين في بغداد لاجراء فحص كورونا للمسافرين

2020/07/22 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، 22 تموز، 2020، تخصيص موقعين في العاصمة بغداد لاجراء فحص فيروس كورونا ...





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