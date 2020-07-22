عبوتان تستهدفان رتلا يحمل معدات للجيش الامريكي على الطريق السريع غرب الناصرية

2020/07/22 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن عبوتين استهدفتا رتلا يحمل معدات للجيش الامريكي، على ال...





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