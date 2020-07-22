2020/07/22 | 17:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تظاهرت مئات النساء في ولايتي إسطنبول وإزمير، احتجاجاً على مقتل طالبة جامعية تركية على يد حبيبها السابق في ولاية موغلا، بعد تعرضها للضرب والتعذيب.وأثار مقتل “بينار غولتكين Pınar Gültekin ” 27 عاماً غضباً واسعاً بين الأتراك، لاسيما بين منظمات المجتمع المدني الداعية إلى تطبيق اتفاقية إسطنبول المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة تهز تركيا والشرطة تعتقل متظاهرات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة تهز تركيا والشرطة تعتقل متظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).