2020/07/22 | 17:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخبت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي البرلمانية، اليوم الاربعاء، النائب مقدام الجميلي رئيساً لها.وقال مصدر برلماني في حديث خاص، ان “لجنة التعليم العالي والبحث العلمي البرلمانية، انتخبت، اليوم الاربعاء، النائب مقدام الجميلي رئيساً لها، بديلا عن النائب المتوفاة بفايروس كورونا غيداء كمبش”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتخاب النائب مقدام الجميلي رئيساً الى لجنة التعليم العالي والبحث العلمي البرلمانية وكالة تقدم الاخبارية.

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