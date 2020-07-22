بيان لجنة التربية بشأن تظاهرات المحاضرين المجانيين

2020/07/22 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعت لجنة التربية النيابية برئاسة النائب قصي محسن الياسري الحكومة الى الاسراع بتوفير التخصيصات المالية لمعالجة موضوع المحاضرين المجانيين، بعد ماشهدته العاصمة بغداد من تصاعد وتيرة التصادم بين المحاضرين وقوات مكافحة الشغب مما ادى الى اصابات بين الطرفين حيث تأسف لجنة التربية النيابية على ماحصل من توتر بين الطرفين.وجددت اللجنة في بيان دعوتها للحكومة من اجل تفعيل قانون الاقتراض الداخلي وخصوصا ان لجنة التربية في مجلس النواب قد سبق وان التقت بوفد من الممثلين عن المحافظات من المحاضرين المجانيين في اجتماعات عديدة داخل قبة مجلس النواب من اجل ضمان حقهم وقد تمخضت هذه الجهود بتضمين فقرة تخص المحاضريين المجانيين في قانون الاقتراض الداخلي المصوت عليه في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب.واخيرا تدعو لجنة التربية الطرفين لضبط النفس وعدم الانجرار الى الاستصدامات والمحافظة على ممتلكات الدولة والتي هي تعتبر ممتلكاتهم ، فكلنا ابناء هذا الشعب الواحد.

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