نائب ينتقد تكليف

2020/07/22 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/صلاح الدين انتقد النائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري بشدة قيام وزير التعليم العالي بتكليف شخص عليه مؤشرات ومخالفات بمنصب رئيس جامعة تكريت، داعيا رئيس الوزراء إلى اتخاذ موقف تجاه هذه الازدواجية في قرارات وزير التعليم والتي أثارت موجة استياء في الأوساط الجامعية والأكاديمية .وقال الجبوري في بيان اليوم الاربعاء :" أن السيد وزير التعليم العالي اتخذ وللأسف قراراً متسرعاً وغير مدروس، بتكليف شخص بمنصب رئيس جامعة تكريت رغم كونه ارتكب مخالفات وخروقات وتم إصدار عقوبات بحقه، وهناك أمر صادر من الوزارة بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٨ بعدم تسنمه أي منصب، فكيف يقوم الوزير بمخالفة قرارات سابقة صادرة من وزارته؟ وما هذه الازدواجية في التعامل مع هكذا قضايا حساسة ".وشدد الجبوري على " ضرورة تراجع وزير التعليم العالي عن هذا القرار " ، داعيا رئيس الوزراء إلى اتخاذ موقف تجاه هذه الازدواجية ".

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