المسافة من التحرش إلى الاعدام - أحمد الخميسي

2020/07/22 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي التحرش محطة أولى على طريق يرى المرأة بصفتها موضوعا جنسيا لا أكثر.



التحرش باللفظ البذيء والملامسة، أما المحطة الأخيرة على الطريق نفسه فقد تكون اعدام المرأة لكونها موضوعا جنسيا يجلب العار! ومن التحرش إلى القتل تكمن النظرة إلى المرأة باعتبارها كائنا أدنى، مخلوقا لمتعة الرجل، يجب استخدامه ثم تنحيته جانبا.



ولقد نشرت الصحف في يوليو 2020 أن نجارا مسلحا في كفرالشيخ اعتدى بالضرب على طفلته التي لم يتجاوز عم ......





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