رئيس إقليم كوردستان يعلن دعمه

2020/07/22 | 17:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، دعمه للفريق الدولي للتحقيق في جرائم داعش (اليونيتاد)، من أجل ضمان العدالة لضحايا داعش ومحاكمة ومعاقبة المتهمين.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل المستشار الخاص للفريق الدولي للتحقيق في جرائم داعش (يونيتاد) كريم خان، وناقش معه آخر ومهام اليونيتاد وتأثير تفشي فيروس كورونا المستجد على اعمالهم، مبينا ان الجانبين اكدا على اهمية تنسيق العراق واقليم كوردستان مع الفريق الاممي من اجل ضمان العدالة لضحايا داعش ومحاكمة ومعاقبة المتهمين مما يؤدي الى اعادة الثقة وتهيئة ارضية مناسبة للاستقرار والتعايش واعمار المناطق المتضررة وعودة النازحين.

واضاف ان بارزاني اشاد بالفريق وحثه على تنفيذ برنامج اليونيتاد وفقا للتوقيتات والجداول المحددة التي تصب في مصلحة جميع المكونات العراقية كون الجميع من ضحايا داعش.

ونوه البيان الى ان تعديل القوانين المتعلقة بادارة عملية محاكمة المجرمين والاهتمام بالجانب التربوي لتعميق التعايش والتسامح ومنع تكرار الجرائم، وعملية جمع ادلة الجرائم وتوثيقها اليكترونيا، وتدريب القضاة والعمل بالاسس الدولية كانت محاور في اللقاء، لافتا الى ان كريم خان جدد شكره لدعم بارزاني وتعاون وتنسيق اقليم كوردستان مع واجبات ومهام الفريق.

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