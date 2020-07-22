2020/07/22 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- دعت لجنة التربية النيابية برئاسة النائب قصي محسن الياسري ،الاربعاء، الحكومة بالاسراع بتوفير التخصيصات المالية لمعالجة موضوع المحاضرين المجانيين.وقالت الدائرة الاعلامية في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”،”تدعو لجنة التربية النيابية برئاسة النائب قصي محسن الياسري الحكومة بالاسراع بتوفير التخصيصات المالية لمعالجة موضوع المحاضرين المجانيين، بعد ماشهدته العاصمة بغداد هذا اليوم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية النيابية توجه طلبا الى الحكومة بشان المحاضرين المجانيين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية توجه طلبا الى الحكومة بشان المحاضرين المجانيين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية توجه طلبا الى الحكومة بشان المحاضرين المجانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).