الحشد الشعبي يوافق على ضم 519 مقاتلا من الحشد العشائري في الانبار الى صفوفه

2020/07/22 | 17:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن امر لواء حشد قضاء عامرية الصمود العقيد صلاح العيساوي، الاربعاء، موافقة الحكومة المركزية على تعين 519 مقاتل من ابناء الحشد العشائري على ملاك الحشد الشعبي لمسك المناطق المحررة.وقال العيساوي لـ /المعلومة/، إن “الحكومة المركزية وبالتنسيق مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وافقت على تعين 519 مقاتلا من ابناء العشائري على […]

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