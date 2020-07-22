انتكاسة جديدة لمسيرة رويس

2020/07/22 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بات ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند، مهددًا بتواصل غيابه عن الملاعب لفترة أطول، ما يجعله غير قادر على الظهور مع فريقه في الفترة التحضيرية.

ولم يلعب صاحب الـ31 عامًا أي مباراة مع أسود الفيستيفال، منذ فبراير/شباط الماضي، نظرًا لإصابته بتمزق في عضلات الفخذ.

وبحسب صحيفة “شبورت بيلد”، فإن الدولي الألماني لا زال يعاني من آلام في موضع الإصابة، ما يعني تعرضه لانتكاسة جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى شعور رويس بآلام، عند تسديد الكرة تحديدًا، وهو ما قد يتسبب في ابتعاده عن المشاركة في فترة الإعداد للموسم المقبل.

ومن المقرر عودة لاعبي دورتموند للتدريبات، يوم 30 يوليو/تموز الجاري، من أجل التحضير للموسم الجديد.

يذكر أن رويس صاحب تاريخ طويل مع الإصابات، حيث غاب عن أكثر من 100 مباراة رسمية للفريق الأصفر، منذ انضمامه له عام 2012.

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