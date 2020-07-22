إلغاء ودية فلسطين والعراق

2020/07/22 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الاعتذار عن ملاقاة المنتخب العراقي وديًا، يوم 14 سبتمبر/ أيلول المقبل في مدينة أربيل.

ويستعد المنتخبان لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وجاء قرار الاعتذار بعد التشاور مع الجهاز الفني للمنتخب، الذي وجد صعوبة في إقامته في هذا التوقيت العصيب، مع استمرار جائحة كورونا، وإغلاق الحدود مع العالم الخارجي.

وحتى اللحظة لم يعلن الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني، عن أي جديد بخصوص المرحلة المقبلة.

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