موقع عالمي: عدد العراقيين بلغ أكثر من 40 مليون نسمة عام 2020

2020/07/22 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع عالمي، أن مجموع سكان العراق خلال عام الفين وعشرين بلغ اكثر من اربعين مليون نسمة.

وذكر الموقع المختص بأعداد السكان في العالم، أن معدل النمو في العراق بلغ اثنين فاصل اثنين وثلاثين بالمئة، وأن الكثافة السكانية تمثل اثنين وتسعين شخصاً لكل كيلو متر مربع، وأشار الموقع الى أن العراق يحتل المرتبة ست وثلاثين من عدد نفوس العالم ، ويأتي بالمرتبة الرابعة عربياً من حيث عدد السكان.

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