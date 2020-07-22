رياح شمسية قادمة نحو الاراض هذا الأسبوع “تثير” عواصف شديدة!

2020/07/22 | 17:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال باحثون إن رياحا شمسية تتجه نحو الأرض، ما قد يؤدي إلى حدوث عواصف شمسية على كوكبنا، حيث وصفوا “مادة غازية” طُردت من الشمس، وهي في مسار تصادمي مع الأرض.ويعتقد علماء الفلك أن الرياح الشمسية يمكن أن تصل يوم الخميس 23 يوليو، أو الجمعة 24 يوليو، بعد انطلاقها من منطقة في الشمس […]

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