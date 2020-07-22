2020/07/22 | 17:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعت لجنة التربية النيابية، الأربعاء، الحكومة الى الاسراع بتوفير التخصيصات المالية لمعالجة موضوع المحاضرين المجانيين.وقالت اللجنة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “بعد ماشهدته العاصمة بغداد هذا اليوم من تصاعد وتيرة التصادم بين المحاضرين وقوات مكافحة الشغب مما ادى الى اصابات بين الطرفين حيث تأسف لجنة التربية النيابية على ماحصل من توتر بين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اشتباكات وصدامات.. التربية النيابية تطالب الاسراع بمعالجة موضوع المحاضرين المجانيين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اشتباكات وصدامات.. التربية النيابية تطالب الاسراع بمعالجة موضوع المحاضرين المجانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).