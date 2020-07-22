الصحة تحدد اماكن فحص فايروس كورونا للراغبين بالسفر

2020/07/22 | 17:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد خصصت وزارة الصحة مختبرات مستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب ، والمختبر الاستشاري مقابل مستشفى اليرموك التعليمي لفحص فايروس كورونا / COVID-19 / للراغبين بالسفر الى خارج العراق.

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