صحة البصرة تنفي انتشار كورونا في المحافظة بسبب تلوث المياه

2020/07/22 | 17:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة نفت دائرة صحة البصرة ، ما تم تداوله بشأن تفشي مرض الكوليرا في المحافظة بسبب الماء الملوث.وقالت الدائرة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه : ان بصمة صوتية انتشرت ، لاحدى الشخصيات المجهولة ، تدعي ان دائرة صحة البصرة اعلنت عن تفشي مرض الكوليرا بسبب الماء الملوث "، مؤكدة :" ان ما جاء بالبصمة عار عن الصحة وكاذب.واوضحت انه :" حتى هذه اللحظة لم يسجل قسم الصحة اية حالة اصابة بالكوليرا او الاشتباه بالمرض في المراكز الصحية والمستشفيات بعموم المحافظة".ودعت الدائرة المواطنين للالتزام بتعقيم المياه بالطرق العلمية الصحيحة.

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