الصحة ترفع مقترحاً إلى اللجنة العليا بفرض حظر شامل خلال أيام العيد

2020/07/22 | 17:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة الصحة عن رفع مقترح إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الأضحى المبارك.وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير اليوم الأربعاء، إن مقترح فرض حظر التجوال الذي تم تقديمه إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة يشمل فقط أيام عيد الأضحى المبارك.وقررت اللجنة العليا، في وقت سابق، إعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية مع تقليص حظر التجوال من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً، فضلاً عن إعادة النظر في رفع حظر التجوال كلياً بعد عيد الأضحى.

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