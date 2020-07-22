2020/07/22 | 17:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الاولى.. لقاح ايراني ضد الانفلونزا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الاولى.. لقاح ايراني ضد الانفلونزا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).