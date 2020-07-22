2020/07/22 | 17:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: وزير التعليم اتخذ قراراً متسرعاً بتكليف شخص عليه مخالفات بمنصب رئيس جامعة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: وزير التعليم اتخذ قراراً متسرعاً بتكليف شخص عليه مخالفات بمنصب رئيس جامعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).