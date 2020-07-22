نادي الحدود يعلن عن صفقاته الجديدة بشكل رسمي

2020/07/22 | 17:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلنت ادارة نادي الحدود الرياضي بشكل رسمي، عن تعاقدها مع اربعة لاعبين جدد انضموا لفريق كرة القدم لتمثيله في الموسم الجديد وقال المدرب المساعد قاسم فرحان في بيان للنادي تلقته /المعلومة/ ان “الجهاز الفني للفريق نجح مع ادارة النادي بالتعاقد مع مجموعة جديدة من اللاعبين انضموا لفريق لكرة القدم لتمثيله في الموسم الجديد […]

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