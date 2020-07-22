بالفيديو : سما المصري تطلق أول تعليق لها من السجن بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

2020/07/22 | 17:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نشرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية أول تعليق للراقصة سما المصري، وذلك بعد أن قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمتها لاتهامها في قضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور.وقالت سما المصري في أول تصريح إعلامي لها، بعد ضبطها وصدور حكم بحبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وهي باكية: “أنا بعتذر للناس كلها على كل […]

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