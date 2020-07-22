جرحى خلال صدامات بين معتصمين وعناصر أمن قرب المنطقة الخضراء +فيديو

2020/07/22 | 17:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني اليوم الأربعاء، بتعرض مجموعة من المعتصمين إلى إصابات خلال صدامات حدثت مع عناصر أمن قرب المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد.وقال إن “العشرات من المعتصمين التربويين والمحاضرين تجمعوا منذ أسابيع قرب أبواب المنطقة الخضراء للمطالبة بصرف مستحقاتهم، وخلال محاولتهم التصعيد اليوم حدثت صدامات مع القوات الأمنية”.وأظهر فيديو حصلت عليه RT الصدامات […]

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