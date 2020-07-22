نائب: ملء سد اليسو امتداد للانتهاكات التركية على سيادة العراق

2020/07/22 | 17:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الأربعاء، قيام تركيا بملء سد اليسو بانه امتداد للانتهاكات التركية على سيادة العراق.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “البدء بملء سد اليسو سيؤثر على الحصة المائية للعراق وقد يصل تأثيره الى 50 % من الحصة المقررة للعراق”، لافتا إلى إن “قيام تركيا بملء […]

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