وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو يصل إلى بغداد

2020/07/22 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وصل وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، مساء الاربعاء، إلى بغداد.

يتبع ....





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