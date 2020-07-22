الصحة تعلن اجراء اعلى عدد فحوصات يومية اليوم منذ دخول فيروس كورونا

2020/07/22 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، اجراء اعلى عدد فحوصات يومية منذ دخول فيروس كورونا إلى البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان مختبراتها اجرت "18417 فحصا لتشخيص المصابين بفيروس كورونا على مستوى البلاد".

وأعلنت الصحة، أمس الثلاثاء، فحص ( 16280) نموذج في كافة المختبرات المختصة لفيروس كورونا.

وتتراوح عدد الفحوصات المختبرية في البلاد للكشف عن فيروس كورونا منذ منتصف شهر حزيران بمعدل من 10 إلى 12 الف فحص، ثم ارتفعت إلى حوالي 15 الف فحص يومي.

واعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، 22 تموز، 2020، عقد اجتماع مع شركة فايزر العالمية لبحث توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إنها "عقدت اجتماعا موسعا مع ممثلي شركة فايزر العالمية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة لبحث توفير لقاح كوفيد 19".

واضاف البيان أن "الاجتماع حصل عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، في مقر الوزارة برئاسة الوكيل الفني للوزارة الدكتور حازم الجميلي وبحضور مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور رياض عبد الامير ومعاون مدير عام الامور الفنية الدكتور حيدر حسين ومدير قسم التحصين في دائرة الصحة العامة وممثلة عن شركة فايزر في العراق".

وتابع أن "الاجتماع تم خلاله التباحث خلاله مع الشركة العالمية وبحث جهود الشركة فايزر لانتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد".

وسجلت الصحة، أمس الثلاثاء، 2466 اصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة فضلاً عن تماثل 2114 مصاباً للشفاء.

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بغداد اليوم _ متابعة

ابتكر باحثون، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، كمامة لتنقية فيروس كورونا المستجد، تعمل بنفس كفاءة الكمامات من نوع "N95"، التي يستخدمها العاملون في المجال الصحي والتي تعد أفضل الأنواع على الإطلاق.

وأشار

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، 22 تموز، 2020، تخصيص موقعين في العاصمة بغداد لاجراء فحص فيروس كورونا للمسافرين.

وقالت الوزارة في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إنها "خصصت مختبرات مستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب والمختبر ا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، 22 تموز، 2020، عقد اجتماع مع شركة فايزر العالمية لبحث توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إنها "عقدت اجتماعا موسعا مع ممثلي شركة فايزر العالمية

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