لأول مرة.. فنانة كوردية تطلق اغنية باللهجة الكاكائية

2020/07/22 | 17:35 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنانة الكوردية روبار رشيد كاكائي

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