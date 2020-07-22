2020/07/22 | 17:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب /عبد الهادي مهودر ….في كل مرة يثار الموضوع نفسه المتعلق بالاستقبال الرسمي او البروتوكول ونكتشف ان ذاكرتنا مثقوبة،ومن الضروري ان يعرف الصحفي قبل غيره قواعد البروتوكول وترتيباته حتى لايقعوا في تكرار نفس الخطأ كل مرة ويتجادلوا حول (جنجلوتية ) الاستقبالات الرسمية ولماذا علم واحد وليس علمين ؟ والجواب سهل ومتوفر مجانا لدى السيد […]

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