الولايات المتحدة.. أكثر من ألف وفاة ونحو 65 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

2020/07/22 | 17:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الثلاثاء أكثر من ألف وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة رصدت خلال اليوم الماضي 1082 وفاة جراء الفيروس الذي يسبب مرض […]

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