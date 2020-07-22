2020/07/22 | 17:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قررت النيابة المصرية حبس أسرة منار سامي، فتاة التيك توك 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة اعتداء والدها وشقيقها وشقيقتها على ضابط شرطة والعراك مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر.وقامت أسرة فتاة التيك توك بهذا الاعتداء خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار بتهمة التحريض على الفسق أمس بعد ورود تحريات المباحث التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتاة التيك توك المتهمة بالفسق تجر أسرتها للسجن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتاة التيك توك المتهمة بالفسق تجر أسرتها للسجن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).