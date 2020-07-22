حكومة الكاظمي بين استنساخ الماضي وترميم المستقبل..! - فارس كمال نظمي

2020/07/22 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_كمال_نظمي اليوم وبعد مرور شهرين ونصف على نيل الحكومة العراقية الحالية الثقة في مجلس النواب في 6 مايس2020، فلعل السؤال المفصلي الجدير بالمقاربة لأهميته وجدليته هو: «هل حكومة "مصطفى الكاظمي" تمثل مرحلة انتقالية موضوعية –بفعل حراك تشرين الثوري ودماء ضحاياه- لإصلاح النظام السياسي عبر إنصاف جزئي لأهداف الثورة؟ أم هي خيار "عقلاني" وظفه النظام ووافق عليه لإنقاذ نفسه تجنباً لاحتمال الإسقاط؟ أم هي شيء من هذا وشيء من ......





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