2020/07/22 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-‌ ادان نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ، بقوة الاعتداءات التي حصلت اليوم ضد المحاضرين ، و اصحاب الشهادات العليا قبل ذلك ، وخريجي العلوم السياسية والعقود والاجور بفترة وجيزة اخرى ، وعدد اخر من المتظاهرين السلميين وهم يمارسون حقهم الدستوري والقانوني عند احدى بوابات المنطقة الخضراء ، مطالبا الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئاسة البرلمان تحذر من مغبة عدم الإستماع لمطالب المحاضرين واصحاب الشهادات العليا المركز الخبري الوطني.

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