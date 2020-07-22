تطور جديد بصرف رواتب تموز للموظفين العراقيين

2020/07/22 | 17:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول، يوم الأربعاء، بإرسال وزارة المالية إشعارا الى المصارف بإيقاف التمويل وانتظار تعليمات جديدة لصرف الرواتب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية أرسلت إشعارا إلى المصارف بإيقاف تحويل الأموال إلى المصارف الفرعية وانتظار التعليمات الجديدة بصرف رواتب الموظفين لشهر تموز".

وأعلن البنك المركزي العراقي في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن تأمين رواتب الموظفين لشهر تموز الجاري.

وقال البنك، إن "الرواتب ستطلق بدفعة واحدة قبل عيد الأضحى".

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