هل من نهاية لازمة الكهرباء في العراق؟

2020/07/22 | 17:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ نوري حسينو..صرح رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي (ان عدم معالجة أزمة الكهرباء في البلاد يعود الى الفساد والهدر المالي في الفترات السابقة عليه يجب تفعيل مشاريع الكهرباء كافــة سيما الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمينز الالمانية).ولذلك بدأت لجنة برلمانية برئاســة نائب مجلس النواب حسن الكعبي حيث طالب وزارة الكهرباء بتقديم كشـــــف بتفاصيل القروض المقدمة […]

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