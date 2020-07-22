تخفيض نسبة الفائدة للقروض والسلف وضرورة الاهتمام يا وزير المالية

2020/07/22 | 17:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنب / زهير الفتلاوي ..نسبة فائدة كبيرة وكثيرة تلك التي تعتمدها وزارة المالية وخصوصا من قبل مصرفي الرافدين والرشيد وهم اكثر المصارف يتقاضون الرشاوي وهدر المال العام ، وهما يعملان خارج الضوابط والاوامر الادارية والمالية تعبانة للغاية ولا توازي ما تعمل به بقية المصارف وخاصة في الدول المتطورة .التخلف والروتين والفساد ينتعش في […]

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