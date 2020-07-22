تقرير: طهران تنفض يدها من شخصتين وتتحرك صوب زعيمين في العراق

2020/07/22 | 18:22 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



رأى تقرير صحفي، الأربعاء، أن طهران تبحث عن بدائل لاثنين من أكبر المؤثرين في المشهد السياسي العراقي بع...

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