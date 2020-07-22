حامد أبو أحمد يؤثر الرحيل إلى عالم أرحب وأكثر عدلاً - خالد سالم

2020/07/22 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خالد_سالم "لكنها تدور يا ملوك الطوائف..." لئن كانت الحياة ملغزة للإنسان فإن الموت هو أكبر ألغاز الحياة البشرية لا يحل طلاسمه غير الدين والإيمان بواهب الحياة وسالبها، ما يخفف حدة الفقد ويجعله يخفت مع مرور الوقت.



لكن هذا اللغز لا يُحل كليًا طالما ظل الإنسان يفكر في سرعة حياة الإنسان وقصرها، وهي حقيقة دامغة، فعندما يصل إلى سن الحكمة وتشكيل رؤية شخصية لأمور الحياة ومعناها يكون قد اقترب من الشيخوخة.



هذا ......





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