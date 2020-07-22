نائب: الكاظمي غير قادر على إدارة مدرسة وتحركاته الخارجية غير مؤثرة

2020/07/22 | 18:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… وصف النائب المستقل باسم الخشان، الأربعاء، تحركات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخارجية وزيارته الأخيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بـ”غير المؤثرة” لتهدئة التوتر الإقليمي والدولي، فيما بين أن الكاظمي غير قادر على إدارة مدرسة.وقال الخشان في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الكاظمي غير قادر على إدارة مدرسة ومنصب رئاسة الوزراء لا يدير جميع مؤسسات […]

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