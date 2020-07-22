عضو بالفتح يكشف عن اتفاق بين الرئاسات الثلاث بشأن مجلس النواب

2020/07/22 | 18:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعتبر عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الاربعاء، أن الرئاسات الثلاث متفقة على استمرار تعطيل عمل مجلس النواب.

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