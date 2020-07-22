شفاء 23 مصابا بكورونا في الانبار

2020/07/22 | 18:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن رئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في الانبار احمد الراشد، الاربعاء، مغادرة 23 مصابا بوباء كورونا مستشفيات المحافظة بعد اكتسابهم الشفاء التام .وقال الراشد لـ /المعلومة/ إن “الكوادر الطبية المشرفة على المحاجر الصحية للمصابين بفيروس كورونا سمحت لـ 23 محجورا صحيا بالمغادرة بعد تماثلهم للشفاء التام من المرض “.وأضاف، “من […]

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