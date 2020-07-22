الصحة العراقية تسجل 92 حالة وفاة و 2706 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/22 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأربعاء المصادف 22 تموز 2020

- تم فحص ( 18416) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 844218 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2197) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 325بغداد / الكرخ 255مدينة الطب 176النجف الأشرف 142السليمانية 50أربيل 61دهوك 11كربلاء 108كركوك 87ديالى 118واسط 123البصرة 121ميسان 84بابل 186الديوانية 77ذي قار 40الأنبار 23نينوى 28صلاح الدين 182

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2706 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 387بغداد الكرخ 466مدينة الطب 112النجف 64السليمانية 140أربيل 98دهوك 14كربلاء 185كركوك 136ديالى 59واسط 255البصرة 230ميسان 72بابل 138الديوانية 86ذي قار 35الأنبار 13المثنى 97نينوى 39صلاح الدين 80

- الوفيات 92 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 10بغداد الكرخ 8مدينة الطب 3النجف 4السليمانية 9أربيل 4كربلاء 7كركوك 6ديالى 1واسط 4البصرة 8ميسان 3بابل 10الديوانية 1ذي قار 7الأنبار 1المثنى 1نينوى 3صلاح الدين 2

- مجموع الشفاء : 67147 ( نسبة الشفاء 67.2 %)مجموع الأصابات : 99865الراقدين الكلي: 28676الراقدين في العناية المركزة: 441مجموع الوفيات: 4042

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالأربعاء 22 تموز 2020

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صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ"387" المسجلة اليوم

#اعلامصحةالرصافة

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 387 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 188 اصابة خلال حملات الرصد الوبائي للقطاعات

بغداد اليوم _ متابعة

وافقت الحكومة الأميركية على تخصيص 1,95 مليار دولار لقاء 100 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا، يعمل على تطويره تحالف شركتي الأدوية الأميركية العملاقة "فايزر" والألمانية "بيونتيك"، على ما أفاد المختبر

بغداد اليوم _ متابعة

ابتكر باحثون، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، كمامة لتنقية فيروس كورونا المستجد، تعمل بنفس كفاءة الكمامات من نوع "N95"، التي يستخدمها العاملون في المجال الصحي والتي تعد أفضل الأنواع على الإطلاق.

وأشار

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