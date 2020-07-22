العراق يسجل 92 وفاة و2197 حالة تعافي من كورونا خلال 24 ساعة

2020/07/22 | 18:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متطوع عراقي يحرق ثيابا طبية بعد دفن جثث ماتت جراء الاصابة بكورونا – الصورة لرويترز

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